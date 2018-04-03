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День за днём с «Арктик-ТВ»03.04.18 19:30

В танце сошлись сотни грациозных пар

Не менее 500 пар туфель прошлись по полярнинскому паркету в минувшее воскресенье. Спортивный комплекс «Каскад» принимал участников ежегодного турнира по бальным танцам на кубок большого ЗАТО.

Паркет в зале специальный, так как для танцевальных туфель покрытие нужно особое. Да и с порт сам по себе специфический и, безусловно, зрелищный. Популярности не теряет. Пример тому нынешний турнир: два десятка клубов со всего Заполярья, плюс наши ближайшие соседи из Республики Карелия, которые приезжают к нам  уже в третий раз.

- Танцевальный спорт у нас развивается, причём не только высоких достижений, но и массовый, - отмечает Никита Нетылько, участник турнира по бальным танцам из Кондопоги (Республика Карелия). - На паркете и самые юные, которых привели родители, и представители, набирающей популярность категории, - «сеньоры». Возрастных рамок нет. Было бы желание танцевать.

- Результаты у нас скромные, но мы всегда стараемся, - говорят Николай Марук и Мария Равицкая, участники турнира, пара из  клуба «Ювента» (г.Мурманск). - Выкладываться нужно по полной, как и во всяком спорте. Турнир патронируют Союз танцевального спорта России и областная федерация. На местном уровне организатором выступил танцевально-спортивный клуб «Полярный экспресс» Центра дополнительного образования, при поддержке Управлений образования и культуры спорта и молодёжной политики большого ЗАТО.

 

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27.03.18: Работа чиновников в правительстве должна оплачиваться, как у менеджеров в больших корпорациях, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Сингапуре эта мера помогла снизить коррупцию, заметил он. А в России эта мера сработает?Проголосовало: 242 человека
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