В Татьянин день лучших студентов МАГУ и МГТУ пригласили на чаепитие-диалог

В честь празднования Дня российского студента в Мурманском арктическом государственном университете прошёл бранч со студентами МАГУ и МГТУ. В дружеской обстановке ребята смогли задать свои вопросы ректорам университетов и министру образования и науки Мурманской области Диане Кузнецовой.

В этот день все поздравления и сладости для студентов. В формате «бранч у ректора» в МАГУ состоялась встреча с ребятами, которые достигли высоких результатов в учёбе и общественной жизни университетов.

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике МАГУ: «Они задают интересующие их вопросы. Мы думаем, что именно такая атмосфера чаепития и вкусных угощений способствует открытости диалога и беседы». Для министра образования и науки Мурманской области Дианы Кузнецовой этот год особенно символичен. Прошло 20 лет как она закончила свой первый университет. Она также поздравила ребят с праздником.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Студенческая жизнь остаётся в памяти каждого из нас, кто проходил её. Остаются воспоминания о дружбе, нахождении той самой цели, к которой мы двигаемся, о понимании, какие будут в дальнейшем жизненные ориентиры».

Журналисты «Арктик-ТВ» поинтересовались у ребят, что для них студенчество?

Михаил Карпов, студент 2 курса Мурманского арктического государственного университета: «Это море позитива, море радости. Особенно, когда в стенах нашего любимого университета столько мероприятий для студентов проводится. Сказать о том, что это что-то одно, я не могу. Для меня это веселье и радость».

Алина Скрябина, студентка 4 курса Мурманского арктического государственного университета: «Это для меня некие возможности в том плане, что я могу себя развивать в разных видах деятельности - не только учебной, но и пробовать себя в науке, в чём раньше я никогда себя не пробовала. Участвовать в различного рода мероприятиях, в конференциях, круглых столах, выстаивать свою точку зрения, уметь отстаивать свою позицию».

На встречу были приглашены студенты МАГУ и МТГУ В атмосфере чаепития ребята задавали вопросы на разные темы. Например, как будет проходить объединение двух вузов? где будет территориально расположен новый кампус? кто такие стейкхолдры и в чём плюсы индустриального партнёрства?

В завершении бранча для студентов была организована праздничная программа.