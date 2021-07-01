190 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+108), в Североморске (+12), в Кандалакшском районе (+15).

В течении июня прогрессивно росло количество желающих привиться. Пик пришёлся на 25-ю неделю года. В среднем медицинские работники прививочных пунктов вакцинировали более 1500 пациентов в день. Это максимум с начала прививочной кампании в Мурманской области.