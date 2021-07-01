День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.07.21 19:30
В течении июня прогрессивно росло количество желающих привиться
190 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+108), в Североморске (+12), в Кандалакшском районе (+15).
В течении июня прогрессивно росло количество желающих привиться. Пик пришёлся на 25-ю неделю года. В среднем медицинские работники прививочных пунктов вакцинировали более 1500 пациентов в день. Это максимум с начала прививочной кампании в Мурманской области.
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Последние комментарии
Ольга
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Ввезите уже однокомпонентную вакцину! Многие не хотят 2 раза прививаться, времени нет! Хотите больший охват привитых-нужна однокомпонентная.
Юлия
26.06.21 00:00
Приезжайте в Полярный, здесь технологии невероятные... То, что срезали, заново растопили и заляпали снова .... Вкривь и вкось... Стыдоба... Рука руку моет.... В нашем городе дороги ужасные... Каждый г
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