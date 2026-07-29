В текущем году около 60 молодых врачей после учёбы придут в медучреждения Мурманской области

Молодых специалистов привлекают перспективы профессионального развития, получение нового опыта и работа в коллективе высококвалифицированных экспертов.

Важным этапом подготовки кадров становится получение клинического опыта на базе региональных медучреждений. В текущем году около 2 тысяч студентов прошли практическую подготовку в медицинских организациях Мурманской области. Ожидается, что сейчас по целевому набору штат учреждений пополнят 57 врачей, среди которых 12 выпускников специалитета, готовых сразу приступить к работе, а также 45 выпускников ординатуры, получивших узкую квалификацию.

Решающими факторами при выборе Заполярья для старта карьеры, по словам молодых специалистов, становятся возможности для профессионального развития, современное оснащение оборудованием, ритм жизни и северная природа.