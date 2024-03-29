В текущем году региональным отделением «Движения Первых» запланирована реализация свыше 40 крупных проектов

Губернатор Андрей Чибис провёл заседание регионального координационного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых».

За ними будущее, уверен глава области, который открыл в Центре управления регионом первое в этом году заседание координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вы точно можете рассчитывать на поддержку любых инициатив и смелых проектов, которые двигают вперёд не только российскую Арктику, но и всю страну. Наша задача – помогать вам. Огромное спасибо за то, что вы – настоящие».

В текущему году региональным отделением «Движения» запланирована реализация свыше 40 крупных проектов, а также муниципальных событий. Работа объединения, по словам представителей «Движения», строится на трансляции общепринятых ценностей, среди которых патриотизм, служение Отечеству, крепкая семья, дружба, жизнь и достоинство.

Мария Чернышева, председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Мурманской области: «Все вопросы одинаково важны. Они с подвигают нас на дальнейшую работу».

Отдельное внимание участники заседания уделили проекту «Профориентация на понятном языке», направленному на формирование кадрового резерва для предприятий и организаций Кольского Заполярья. Ключевым продуктом станет создание интерактивной карты предприятий Мурманской области, на которой можно будет «кликнуть» на любое учреждение и просмотреть видеоэкскурсию по нему, снятую участниками «Движения Первых».

Арина Чупрова, член совета «Движения Первых» Мурманской области: «В нашем регионе с профориентацией туго… А надо, чтобы молодые люди оставались у нас на севере».

В завершении заседания Андрей Чибис ответил на вопросы школьников.

Например, активисты спросили, могли бы они в будущем рассматривать поступление в Мурманский арктический университет по целевой квоте, предусмотренной специально для участников «Движения Первых».

«Движение Первых» – крупнейшее движение детей и молодёжи и единственная самоуправляемая детская организация в России, ключевой принцип которой - соавторство детей и взрослых. В Мурманской области создано 195 структурных подразделений «Движения» на базе образовательных организаций и учреждений дополнительного образования.