В Териберке интернет «летает»

Видеомост Териберки с Центром управления регионом, который располагается в Мурманске, проходит бесперебойно. Такое качество связи стало возможным благодаря новым каналам связи. Оптоволокно провели и настроили специалисты одной из крупных телекоммуникационных компании.

Ольга Шаньгина, представитель компании интернет-провайдера: «Мы сейчас не говорим, что это просто доступ в интернет, это доступ передачи данных, которые позволят получать услуги «Умный дом», видеонаблюдение, интерактивное наблюдение, доступ к фильмам. Это позволит разворачивать дистанционные офисы».

Теперь от пристального наблюдения видеокамер, которые 24 часа в сутки ведут онлайн-трансляцию, не скроется ни один турист. Видеозаписи, которые в течение 10 дней хранятся на «Облаке», позволят обеспечить безопасность в посёлке, а также помогут отследить оставляющих после себя мусор и памятные надписи в неположенных местах хулиганов.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Я благодарна всем участникам процесса, всем, кто в этом участвовал, подсказывал, как лучше ставить камеры, как будет лучше, чтобы вид транслировался. Все это вместе делали и, безусловно, спасибо органам местного самоуправления - без их участия ничего бы не произошло».

Устойчивый интернет поможет туристам быстрее отправлять фотографии в соцсети, рыбаки будут получать необходимые данные о прогнозе погоде. Виолетта Двойнишникова, старшеклассница из Териберки, уже смогла оценить преимущества качественной связи: «Я уже успела использовать различные интернет-ресурсы, получила уйму хороших впечатлений».

Териберка не смогла попасть в федеральную программу «Устранение цифрового неравенства» по численности населения. Проект охватывал отдаленные населенные пункты с количеством жителей до 500 человек. Сегодня в посёлке их около тысячи. Поэтому компания-провайдер внесла Териберку в план инвестиционного развития на 2020 год.