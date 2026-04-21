В Териберке могут восстановить утраченный храм во имя Грузинской иконы Божией матери

Ранее с таким предложением к главе региона обратился настоятель Тихвинской церкви старинного поморского села Александр Козачук. И губернатор поддержал эту инициативу.

В минувшие выходные десятки прихожан, жителей и гостей Териберки отпраздновали 140-летие со дня освящения утраченного храма. В селе провели Божественную литургию и концерт. Участники познакомились с историей православия и поморского кораблестроения в Териберке, увидели дореволюционные снимки села из фонда областного краеведческого музея. Душевные песни исполнил местный поморский народный хор.

Храм во имя Грузинской иконы Божией Матери возвели в Териберке на добровольные пожертвования в 1885 году и освятили в 1886-ом. В середине 90-х его снесли, а сегодня на этом месте находятся поклонный крест и действующая часовня во имя святителя Николая Чудотворца. Возрождения утраченного храма важно не только для восстановления исторической справедливости. Это дань уважения богатой истории и культуре Териберки.

Александр Козачук, протоиерей, настоятель Тихвинской церкви села Териберка: «Хотелось бы оставить в селе для потомков что-то родное, близкое сердцу. То, что было дорого для поморов, которые и построили храм во имя Грузинской иконы Божией Матери. Наша идея рассказать сегодня об этом храме, об истории православия в Териберке и заручиться поддержкой народа на то, чтобы храм возродить для грядущих поколений».

После концерта памятные наградные знаки вручили всем сестрам прихода Тихвинской иконы Божией Матери в селе Териберка.