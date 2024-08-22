В Териберке отметили День флага России, пожалуй, самым необычным образом

На пляже развернули 200-килограммовый триколор длиной с 9-этажный дом. Для этого потребовались усилия более чем сотни волонтёров.

Туристы, обычно посещающие старое Поморское село ради природных красот, в этот раз точно были удивлены. У местного ДК собралась большая группа людей. Аквагрим в виде триколора и ленточки на груди, украшали участников одной из самых необычных патриотических акций. На териберском пляже, куда ещё нужно добраться пешком, развёрнут триколор длиной с 9-этажный дом - 30*51 метр.

Мария Чернышева, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области: «Одна из самых непростых задач - была транспортировка флага».

Большая акция для ребят - это возможность побывать в Териберке, до которой в обычное время не так то просто добраться. Активное участие в организации мероприятия приняли и студенческие отряды.

Полина Пэн, командир Мурманского регионального отделения «Российские студенческие отряды»: «У нас год полон рекордов»…

И вот долгожданный момент. Сотни рук постепенно разворачивают полотно. И это самая быстрая часть акции.

Конечно, на пляже полотно никто не оставит, задача добровольцев – как можно аккуратнее свернуть флаг, который пригодится для будущих акций.

Егор Тумак, федеральный амбассадор «Движения Первых», г. Гаджиево: «Масштабно… Гордость за свою страну… ».

Недавно другое полотно - в 200, а не в 1,5 тысячи квадратных метров, волонтёры развернули у мурманского «Алёши». Событие так же было приурочено ко Дню флага России.