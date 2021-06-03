В Общественной палате Российской Федерации эксперты объявили пятерку финалистов Всероссийского конкурса «Культурный след». Среди них – проект «Кит» жителя Мурманска Андрея Крохина.

По задумке автора в Териберке появится арт-объект «Кит». Скульптура будет установлена на побережье Баренцева моря, во время прилива будет видна только верхняя часть, а во время отлива к ней можно будет подойти, потрогать, сфотографироваться.