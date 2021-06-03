110 северян оштрафовали за нарушение правил для возвращающихся из-за рубежаПМЭФ 2021: ключевым мероприятием для региона станет презентация проекта «Новый Мурманск»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.06.21 19:30

В Териберке появится арт-объект «Кит»

В Общественной палате Российской Федерации эксперты объявили пятерку финалистов Всероссийского конкурса «Культурный след». Среди них – проект «Кит» жителя Мурманска Андрея Крохина.

По задумке автора в Териберке появится арт-объект «Кит». Скульптура будет установлена на побережье Баренцева моря, во время прилива будет видна только верхняя часть, а во время отлива к ней можно будет подойти, потрогать, сфотографироваться.

По словам Андрея Крохина, арт-объект посвящён бесконечной силе и красоте природы в каждой её детали.  Рядом с монументом будут проводиться различные фестивали (спортивные и музыкальные). Длина скульптуры более 5 метров – сделают достопримечательность из бетона, закрепленного на металлоконструкции. Внешне «Кита» стилизуют под кость. Стоит отметить что новый памятник, скорее всего, будет копией искусственного скелета, который использовали во время сьёмок создатели фильма «Левиафан», по крайней мере, макет арт-объекта, опубликованный   на сайте «Культурного следа», очень напоминает киношный реквизит.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Варандей как камень преткновения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееТатьяна Кусайко одержала уверенную победу на праймериз
-

Последние комментарии

Николай Петрович
31.05.21 20:26
Теперь будем ждать сообщений о травмировании пешеходов и пострадавших гонщиках на электросамокатах... Жизнь становится непредсказуемей и интересней.
Комментарий к новости:С 1 июня в Мурманске начнёт работу самый северный в России прокат электросамокатов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
27.05.21 20:59
Здравствуйте, горожане и гости города-героя, столицы Кольского Заполярья Мурманска! Я лично и весь коллектив Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа города Мурманска
Комментарий к новости:Горсовет опять заседает, а северян их пустословие возмущает
Николай
25.05.21 10:46
Это самая замалчиваемая личность в российских СМИ!!! https://youtu.be/3dBOduCm510
Комментарий к новости:Депутат Госдумы Евгений Федоров зарегистрировался на праймериз мурманского отделения «Единой России»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире22:55«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:10«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Врачи-герои». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)110 северян оштрафовали за нарушение правил для возвращающихся из-за рубежа-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 43 копейки, доллар потерял 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала 4 млрд кВтч с начала года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 2 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Опубликована новая редакция правил рыболовства для Северного бассейна
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика