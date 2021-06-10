В Териберке появится научная станция «Снежинка-2»

Она станет важным звеном в цепи развития науки и образования Мурманской области.

В одном из красивейших мест Кольского полуострова построят уникальную международную арктическую станцию, которая сконцентрирует в себе ряд передовых научных направлений. «Снежинка» – круглогодичный и полностью автономный комплекс, создаваемый на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетики, без дизельного топлива. Цель этого проекта – исследования в области природосберегающих технологий жизнеобеспечения, а также систем «умный дом», робототехники, телекоммуникаций, медицины, биотехнологий, новых материалов, решений с искусственным интеллектом. Решение о создании станции было принято на заседании госкомиссии по развитию Арктики. Аналогичный научный пункт появится на севере Ямала.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для нас это, безусловно, важное событие. Принципиально, с учётом того, что мы председательствуем в арктическом Совете. Поэтому, решение такое принято, всех этим поздравляю. Это дополнительная возможность для новых образовательных программ, научных исследований, привлечения в нашу область научных специалистов. И для развития наших ребят в части образования, науки и исследования Арктики».