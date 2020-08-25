В Териберке проведут новый фестиваль

Проект «Териберская волна» получил грант в 1 миллион рублей и будет реализован при поддержке Министерства культуры Мурманской области, администраций Кольского района.

Открытый фестиваль стартует 3 октября. Он приурочен к 150-летию села. Важно, что новый фестиваль проведут в Лодейном, чтобы привлечь больше местных жителей.

У места, где будет расположена сцена, рядом со скалой проиграют колокола передвижной звонницы, которые откроют концерт. 1 октября в Териберку приедут художники из Мурманской области и Санкт-Петербурга на пленэр «Райский уголок русского Севера». Их работы зрители смогут оценить 3 октября.

В рамках праздника состоится открытие арт-объекта «Океаны». В программе также показы фильмов, встречи с писателями, народные гуляния, выставки мастеров декоративно-прикладного искусства.