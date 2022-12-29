В Териберке сезон китов, северного сияния и дикой красоты Арктики

Туристы, выходящие в бухту, не раз наблюдали за играми этих морских млекопитающих.

Китов на акватории в районе села можно встретить в любое время года. Можно предположить, что они подходят ближе к берегу, следуя за кормовой базой. И тем не мнее каждое такое появление гигантов вызывает у очевидцев неподдельный восторг. Ну, в каком ещё месте земли можно увидеть и Ледовитый океан и северное сияние и морских млекопитающих.

Это, не считая живописной тундры, через которую гости добираются в Териберку.