В Териберке состоялась встреча-дискуссия на тему «Устойчивого развития северных территорий»

В ней приняли участие представители правительства Мурманской области, институтов развития, бизнеса, индустрии гостеприимства, архитекторы, дизайнеры, специалисты в сфере создания городской среды.

Участники дискуссии на фестивале в Териберке обсудили вопросы развития территорий больших и малых городов Арктики. Особое внимание было уделено концепции «устойчивого города», бережному туризму и созданию качественной городской среды. Например, в Мурманске планируют создать ряд интересных зон, которые будут востребованы у жителей и гостей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Приступили сегодня к реализации редевелопмента территории бывшего судоремонтного завода Морского флота. Он находится в непосредственной близости от площади морского вокзала. Она, правда, очень небольшая. Якорная точка – ледокол «Ленин», первый в мире атомный ледокол, который является сегодня ледоколом-музеем».

Во время встречи у спикеров появилось несколько интересных бизнес-идей. Например, по продаже туристам воздуха в красивых бутылочках. Были озвучены и более масштабные проекты, например, скоро Териберка преобразится и станет не просто туристической Меккой в Арктике, а настоящим природным парком.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Цель создания природного парка не для того, чтобы наложить новые запреты, а чтобы чётко структурировать, что и где можно сделать. Чтобы здесь усилить охрану природы, чтобы были чёткие понятные экологические тропы. И конечно, контролировалось соблюдение экологического законодательства. Просто муниципальные власти в силу набора ограниченных полномочий не всегда это могут сделать».

Беречь хрупкую природу Севера теперь официально будет помогать правительству Мурманской области Всемирный фонд дикой природы. Андрей Чибис и директор организации Дмитрий Горшков подписали соглашение о сотрудничестве. Оно будет действовать до 31 декабря 2023 года. Также губернатор подписал меморандум о сотрудничестве с президентом Ассоциации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым.

Третьим по счету документом, под которым поставил подпись глава региона, стало соглашение с «World Media and Events Limited». Его цель – развитие и реализация туристского потенциала.

Среди основных направлений сотрудничества – увеличение турпотока, укрепление единства профессионального туристского межотраслевого сообщества. Также в планах повысить уровень сервиса и услуг в этой отрасли.