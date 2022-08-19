В Териберке спасали туристов, которые решили залезть на отвесную скалу, чтобы поближе рассмотреть гнезда птиц

Застрявших в ущелье орнитологов-любителей вызволяли специалисты Центра лесного и экологического контроля Минприроды Мурманской области.

Застрявших в ущелье орнитологов-любителей вызволяли специалисты Центра лесного и экологического контроля Минприроды Мурманской области.

Сигнал о ЧП передали неравнодушные посетители природного парка. Чтобы найти застрявших туристов, спасателям пришлось попотеть, а к поискам привлекли добровольцев из числа гидов и других гостей Териберки.

Местность даже пришлось обследовать с коптера. Пострадавшие были обнаружены в ущелье скалы Птичий базар в районе водопада Батарейский.

Им сначала передали тёплую одежду, а после сняли со скалы с помощью спецснаряжения. Никто из попавших в ЧП людей не пострадал, медицинская помощь им тоже не потребовалась, сообщает паблик «Регион51».