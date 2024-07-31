В Териберке вспыхнул природный пожар из-за непотушенного людьми костра

Огонь охватил более 2 гектаров тундры, это площадь четырёх футбольных полей.

На ликвидацию возгорания спасатели авиалесоохраны и пожарные 23-й части Кольского филиала управления ГОЧС и ПБ потратили 15 часов.

На возрождение сгоревших участков уйдут годы, с сожалением отметил на своей странице в соцсети «ВК» глава региона.