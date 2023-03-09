В Териберку опять не проехать – ДТП на дороге

Не только метели и снегопады могут блокировать проезд к Териберке, но и ДТП. Сегодня дорогу к поморскому селу перекрыла попавшая в аварию фура.

Трассу к побережью Баренцева моря сложно назвать простой. Вот и в этот раз на подъезде к Териберке случилось ДТП. Как сообщают в социальных сетях, водителю большегруза пришлось прибегнуть к торможению, чтобы не допустить столкновения с идущим навстречу внедорожником, который не собирался снижать скорость. Это и привело к тому, что фуру развернуло поперек дороги и блокировало проезд другим ученикам движения.

Во время ЧП грузовик получил повреждения, а вот водитель, судя по всему, отделался испугом.

Чтобы вытянуть тягач и его прицеп, пришлось ждать мощный бульдозер, который пришёл на подмогу к месту ЧП со стороны Териберки.