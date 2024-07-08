В Терском районе по статье злоупотребление должностными обязанностями возбуждено уголовное дело против директора местного унитарного предприятия
По версии следствия, руководитель, зная, что предприятием заключены три муниципальных контракта на ремонт комбинированной системы электроснабжения в отдалённых населённых пунктах Терского района с его родственниками – отцом и сестрой, желая уменьшить их расходы на исполнение контрактов, заключил от имени муниципального предприятия три договора оказания услуг с физическим лицом, куда включил те же самые работы, которые должны были выполнить его родственники по муниципальным контрактам.
Таким образом, директор предприятия необоснованно израсходовал более 400 тысяч рублей.
В настоящее время по уголовному делу ведётся допрос свидетелей, принимаются меры к возмещению причиненного вреда.
Действиям подрядчика также будет дана надлежащая правовая оценка.