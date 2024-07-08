В Терском районе по статье злоупотребление должностными обязанностями возбуждено уголовное дело против директора местного унитарного предприятия

В настоящее время по уголовному делу ведётся допрос свидетелей, принимаются меры к возмещению причиненного вреда.

По версии следствия, руководитель, зная, что предприятием заключены три муниципальных контракта на ремонт комбинированной системы электроснабжения в отдалённых населённых пунктах Терского района с его родственниками – отцом и сестрой, желая уменьшить их расходы на исполнение контрактов, заключил от имени муниципального предприятия три договора оказания услуг с физическим лицом, куда включил те же самые работы, которые должны были выполнить его родственники по муниципальным контрактам.

Таким образом, директор предприятия необоснованно израсходовал более 400 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу ведётся допрос свидетелей, принимаются меры к возмещению причиненного вреда.

Действиям подрядчика также будет дана надлежащая правовая оценка.