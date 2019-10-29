В Терском районе полицейские поймали двух рыбаков, которые занимались незаконной добычей биоресурсов

Двое местных жителей, 1953-го и 1957 года рождения, на реке Умба установили рыболовную сеть. С её помощью браконьеры незаконно поймали три экземпляра рыбы лососевой породы.

Разрешения на рыбалку задержанные не имели, а о запрете вылова сетями якобы не знали. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, орудия промысла и незаконно добытые водные биологические ресурсы у них изъяты.

«За незаконную добычу биоресурсов в отношении двоих подозреваемых возбуждены уголовные дела, - комментирует Никита Половнев, старший референт отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области. - Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет».