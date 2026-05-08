В торговом центре Мурманска под аккомпанемент аккордеона главные песни о великой Победе исполнил сводный хор школьников города

Около двухсот ребят собрались в предпраздничный день, чтобы исполнить главные песни Победы. Школьников поддержали и прохожие…

«Катюша», «Смуглянка», «День Победы» – песни на века, объединяющие поколения и отдающие дань памяти всем защитникам Родины. Песни военных лет о страшных, героических и простых житейских судьбах тех, кто прошёл Великую Отечественную войну, в предпраздничные дни звучат отовсюду.

Артем Мананков, заместитель директора гимназии №10, координатор проекта «Навигаторы детства» в Мурманске: «Ученики школ города решили объединиться вместе в преддверии праздника великой Победы».

Участники сводного хора исполнили песни под аккомпанемент аккордеона в руках мурманского музыканта Эдуарда Ханова.

Яна Лапицкая, ученица гимназии №2 г. Мурманска: «Мы очень долго готовились с ребятами и учителями, на переменах и после уроков собирались вместе и пели песни».

Эльвира Писклова, ученица гимназии №2 г. Мурманска: «Я думаю, что это важно, чтобы сохранять патриотический дух в детях, чтобы они чтили память предков и сохраняли традиции».