В торговом центре Мурманска пожарные спасатели провели учение

Главная ценность – это человеческая жизнь, поэтому пожарные спасатели в первую очередь делают всё для её спасения. Для того чтобы спасение людей было не только быстрое, но и профессиональное, пожарные спасатели Мурманска отработали соответствующее учение в торговом центре.

По легенде учения, в зрительном зале кинотеатра одного из торговых центров возник пожар, который стремительно распространялся по помещению и создавал угрозу задымления.

Администрация оперативно вызвала пожарных, но к приезду спасателей посетители, которых было около 50 человек, пытаясь самостоятельно выбраться, заблудились. Кроме того, во время работы сотрудников МЧС на месте обрушилась кровля, что осложнило задачу по поиску и спасению людей.

Александр Скакун, начальник Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Мурманской области: «К тушению пожара привлечены силы и средства Мурманского пожарного спасательного гарнизона по второму номеру вызова. Дополнительно привлечены силы и средства территориальной подсистемы РС ЧС: скорая помощь, территориальный центр медицины катастроф, полиция, ГАИ и водоканал».

Участие в тренировке приняли и специалисты «Мурманскводоканала», которые проверили исправность пожарных гидрантов и напор подачи воды. Такие ревизии проводятся не реже двух раз в год, чтобы быть уверенными, что в случае реальной опасности пожарные спасатели могли беспрепятственно подключатся к системе.

Солтан Солтанбеков, бригадир участка цеха ЦВКС ГОУП «Мурманскводоканал»: «Были обследованы все пожарные гидранты. По отдаче, по давлению - всё в порядке».

Итогом учений стало спасение всех пострадавших, в том числе одного пожарного, на которого обрушилась кровля, повредившая оборудование и средства индивидуальной защиты.

Участники отметили высокую готовность спасательных служб к ликвидации чрезвычайных ситуаций и важность межведомственного взаимодействия.