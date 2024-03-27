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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.03.24 19:30

В торговом центре Мурманска работал пост здоровья

Его посетители смогли протий ряд обследований, получить рекомендации. И, возможно благодаря этому, отказаться от вредных привычек.

Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с Региональным общественным движением «Волонтёры- медики» организовали в Мурманске акцию, посвящённую «Неделе отказа от зависимостей». Площадкой стал один из торговых центров города, где даже в середине буднего дня хватало желающих пройти экспресс обследование. 

Каждый желающий мог измерить артериальное давление, провести пульсоксиметрию, определить уровень холестерина и глюкозы в крови экспресс-методом, измерить рост, вес с расчётом индекса массы тела, определить оксид углерода в выдыхаемом воздухе и сердечно-сосудистый риск, а заодно получить консультацию врача по результатам обследования.

Кристина Саргсян, врач эпидемиолог Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи: «Сегодня у нас впервые проводится такая акция».

Никаких строгих ограничений организаторы мероприятия перед желающими пройти тестирование не ставят. Ни паспорт, ни даже полис ОМС не нужны. Лишь бы граждане, имеющие проблемы со здоровьем, прислушались к словам врачей.

Такие акции в Мурманске проходят на регулярной основе, за анонсами можно следить в группе «Здоровый регион 51» в соцсети «ВКонтакте».  

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