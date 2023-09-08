В торговых центрах Мурманска с 9 сентября начнут работать выездные прививочные пункты, где можно будет поставить прививку против сезонного гриппа

В медицинские организации Мурманской области вакцина уже поставлена. Взрослое население прививают вакциной «Совигрипп», для вакцинации детей и беременных женщин используется «Ультрикс квадри».

Желающих вакцинироваться от гриппа ждут по субботам и воскресеньям с 12.00 до 18.00 в «Мурманск Молле» (проспект Ленина, 32) и в «Плазме» (улица Рогозерская, 4).

При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис, СНИЛС.