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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.01.25 19:30

В торжественной обстановке обладателями своих первых паспортов стали десять александровцев

Ежемесячно в муниципалитете проходит акция «Мы граждане Российской Федерации», инициаторами которой стали активисты «Движения Первых».

Слышала про акцию, но не верила, что станет в числе тех, кому за получение паспорта достанутся ещё и подарки с аплодисментами. Этот важный день Мария разделила с 9-ю подростками ЗАТО Александровск, которые получили свой первый и важный документ о взрослении.

Мария Емельянова, г. Снежногорск: «Довольно торжественный день, приятно получить паспорт в такой торжественной и комфортной обстановке».

Это не просто документ, удостоверяющий личность. Родители, разделившие торжественность момента, отмечают, что вместе с паспортом их дети получают дополнительные обязанности и гарантии.

Наталья Капустина, заместитель главы ЗАТО Александровск, г. Гаджиево: «Ведь что такое получение паспорта? Это не только первый документ, удостоверяющий личность, но и новые возможности для наших детей. Поэтому, да – это очень важный день».

Татьяна Бут, член Общественного совета при администрации ЗАТО Александровск, г. Полярный: «Сегодняшний день однозначно войдёт в историю нашей семьи, потому что наш младший сын Кирилл получил главный документ гражданина России. Это большой шаг во взрослую жизнь».

«Я гражданин России» - акция в ЗАТО Александровск, ставшая традиционной именно благодаря вкладу и участию активистов «Движения Первых».

Арина Хрисанова, активист «Движения Первых», г. Снежногорск: «Когда смотришь на детей, которые получают паспорт, которые интересуются нашим движением, то чувствуешь гордость и желание быть наставником, чтобы в дальнейшем они реализовались в «Движении первых».

С 14 лет подросткам можно завести учётную запись на портале «Госуслуги» и получить «Пушкинскую карту», а также вступить в молодёжные общественные объединения. С согласия родителей ребёнок может работать по трудовому договору.

Но не стоит забывать об обратной стороне взросления: по достижению этого возраста школьника могут привлечь к ответственности за кражу в магазине, испорченный товар, вред чужому имуществу.

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26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
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