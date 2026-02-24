В торжественных мероприятиях в честь Дня защитника Отечества принимали участие и жители ЗАТО Александровск

В Полярном провели митинг, в завершении которого к мемориалу на площади Победы возложили цветы.

День защитника Отечество в ЗАТО - праздник, ни много, ни мало, профессиональный: в Полярном базируется соединение Северного флота – Кольская флотилия, а Гаджиево является ядерным щитом страны, в котором располагается подводный флот.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Мы – города-гарнизоны, поэтому практически каждый, проживающий в ЗАТО Александровск, так или иначе связан со службой в Вооруженных Силах. И не важно, Советского Союза или Российской Федерации».

В этот день благодарят и поздравляют доблестных воинов и особой традицией считается поклонение перед теми, кто свой воинский долг исполнил ценой жизни. К мемориалу защитникам Отчества, символизирующим бойцов трёх военных конфликтов – Афганской, Чеченской войн и СВО – в этот день несут цветы.

К митингу присоединились представители администрации, военнослужащие гарнизона, жители Полярного, а также юные патриоты – юнармейцы и кадеты.