В трёх городах: Гаджиево, Полярном и Снежногорске - три дня для гала-концертов

В коллективе из Гаджиево «Хорошее настроение» всё не только хорошо, но и ново: первые выступления совсем молодого коллектива и сразу гала-концерт. Удачная точка старта, уверены участницы.

Честь открыть 22-й концерт трёх городов в этом году выпала гаджиевцам. С вестибюля зрители, будто с помощью машины времени, попадали в эпоху СССР. Уже в зрительном зале становилось понятно, что, как и в 80-е «Песня года» была отрадой для многих советских людей, так и это представление стало символом выхода из тяжёлого периода жизни для александровцев.

Ирина Кучмина, директор Центра творчества и досуга, г. Гаджиево: «Помимо наполняемости зала в 75%, работники сферы культуры придерживаются и других, пока ещё действующих ограничительных мер».

Светлана Кузнецова, начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики ЗАТО Александровск: «Обязательно все зрите должны быть в масках. Расположение в шахматном порядке, кресла обозначены, которые можно занимать».

Путешествие, правда, уже не во времени, а в пространстве, предложили зрителю полярнинские коллективы. Подготовкой к долгожданному очному выступлению занимались и во время карантинных мер: это были видеоуроки и трансляции.

Завершили встречу друзей в Снежногорске, где хозяевам гала-концерта подсказал календарь: в День Святого Валентина сложно было бы отступить от любовной темы. Подготовка велась с января, когда стало понятно, что событие состоится.

Татьяна Атаманюк, директор Дворца культуры «Современник», г. Снежногорск: «Сначала вышли – тряслись ноги-руки, как будто и не бывали. А сейчас, конечно, наконец-то дома: по дворцу забегали амуры, Бабки Ёжки, Деды Морозы. Это настоящая живая жизнь».

К такому ритму вокалистам, актёрам и танцорам не привыкать. За долгие годы на сцене исполняли многое: основные движения заучены, рассказывают участницы ансамбля «Шарм», а новые элементы можно освоить и отточить, было бы желание.

Во время концертной программы призы за самые красивые новогодние оформления получили победители конкурса «Праздник в окна», им вручили тёплые толстовки от губернатора Мурманской области.