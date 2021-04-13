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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.04.21 19:30

В третьей гимназии Мурманска открывают необычный профильный класс

В нём будут обучать основам юриспруденции. Поступить и учиться по профилю могут ребята после 9-го класса, в том числе с других школ.

Участие в создание класса приняли представители администрации города, судейского сообщества и одного из вузов областного центра. 

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Здесь любой компонент, все составляющие, они очень тщательно подобраны и третьей гимназии очень повезло, что областной суд, я подчёркиваю, а это высочайшего класса профессионалы и юристы, выбрал вот эту гимназию для сотрудничества, для партнёрства, в создания вот этого профильного класса».

Сергей Седых, председатель Мурманского областного суда: «Главная задача, чтобы все они, действительно, получили начало юридического образования, поняли, что эта профессия очень важна, востребована и всегда есть возможность хорошо трудоустроиться, в принципе, на достойную зарплату».

Девятиклассники с нетерпением ждут начала занятий, многие парни и девушки уже видят себя будущими юристами, хотят связать свою жизнь с правом.

Третья гимназия – не единственная, где открыто профильное обучение. Во втором лицее уже несколько лет существуют кадетские классы Следственного комитета, а в Академическом лицее появился авиационный класс.

 

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