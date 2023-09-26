В третий раз военно-патриотическая игра межмуниципального уровня собрала будущих защитников Заполярья в ЗАТО Александровск

Площадок стало больше, а к специалистам, проверяющих юных патриотов на стойкость, смекалку и смелость, присоединились тренеры по плаванию и спасатели.

Осенний ветер так и норовит сорвать с мальчишек и девчонок их головные уборы. Если природе пошутить можно, то вот у кадетов, нахимовцев и юнармейцев впереди испытания весьма серьёзные. Прямо сейчас требуется сосредоточиться и правильно настроиться. В третий раз в ЗАТО Александровск дали старт большой военно-спортивной игре «Зарница».

Галина Чебелева, начальник Управления образования администрации ЗАТО Александровск: «Это значимо: военно-патриотическая игра способствует сплочению коллектива, знакомству, дети проверят свои физические навыки, эрудицию, интеллект. А в завершении этого дня, потому что «Зарница» будет проходить два дня, будет большой праздничный концерт в Центре культуры «Север».

Представления у команд, как и полагается, по форме: здесь же короткие демонстрации навыков владения оружием и элементов строевой.

Татьяна Шастова, председатель женсовета штаба Кольской флотилии, г. Полярный: «Дети часто растут без внимания отцов, потому что папы заняты государственными задачами. Все эти спортивные мероприятия объединяют, дети могут видеть, чем занимаются их родители. Например, сегодня они увидели процесс вступления в гвардию. Это не каждому дано увидеть, я думаю, это запомнится им на долгие годы».

Первая часть проверки на прочность пройдёт в городе воинской славы – Полярном. Впервые в программу включены соревнования по плаванию. Это испытание, отмечает патриот из гимназии Андрей, было одним из самых необычных.

Андрей Пудов, юнармеец МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «День был очень насыщенным, команды сильные, плавательная эстафета понравилась».

Александр Лутенков, помощник командующего Кольской флотилией РС СФ по физической подготовке: «Мероприятия, включенные в план «Зарницы», были дополнены соревнованиями в плавательном бассейне и в спорткомплексе, связанные с проявлением силы, выносливости и умением плавать».

Это не единственное новшество патриотической эстафеты. Так, в программу первого дня, например, включили посещение залов музея – игроки отметили необходимость получения теоретической информации, подкрепляемой практическими достижениями.

Никита Крамаренко, юнармеец-курсант военно-патриотического клуба «Лидер», г. Апатиты: «У человека новые исторические знания появляются, а это полезно».

Ярослав Мусихин, курсант Нахимовского училища, г. Мурманск: «Самое впечатляющее – это эстафета. Там была напряженная борьба, честная борьба за победу».

После концерта все 10 команд передислоцировали: разместились в походном лагере в Снежногорске. Здесь продолжилась творческая часть «Зарницы» - это песни у костра о победе, о людях, о родине. К слову, приехали ребята из различных городов региона: это представители Видяево, Мурманска, Апатитов и, конечно, большого ЗАТО. Определенно, кроме наград домой они увезут кое-что более ценное.

Евгения Друзьяк, начальник штаба местного отделения движения «Юнармия» по ЗАТО Александровск: «Военно-спортивная игра «Зарница» позволяет ребятам попробовать силы в военной подготовке, юношам позволяет проверить свои морально-волевые качества. И в случае необходимости быть готовым стать на защиту Отечества».

Проверенные на выносливость северной ночью участники «Зарницы» вновь вышли на спортивные этапы.

Диана Ниязова, юнармеец школа №279, г. Гаджиево: «Сегодня, наверное, понравилось больше минное поле, а вчера в бассейне интересно было».

К судьям из числа военных добавились и спасатели: подразделение МЧС гарнизона также подготовило для ребят этап состязания.

Александр Силантьев, начальник местного пожарно-спасательного гарнизона ЗАТО Александровск: «В игре мы представили новейшее вооружение в виде специальной техники на выставке: «Урал Некст», АПК-32, снегоболотоход».

Победителем «Зарницы» этого года стала команда Североморского кадетского корпуса, второе место у Мурманского Нахимовского военно-морского училища, на третьем месте команда школы №2 города Полярного.