В три этапа будем выходить из самоизоляции

Владимир Путин, Президент РФ, провёл совещание с членами правительства России, на котором обсуждались пути выхода из режима самоизоляции, введённого для предотвращения распространения коронавируса.

Как прозвучало во время онлайн-совещания, несмотря на то, что сейчас проводятся меры по выходу из самоизоляции, нужно помнить о безопасности людей. В 68 субъектах страны введены «масочные режимы». Но если обстановка ухудшится, возможно, новое введение ограничений.

Президент напомнил, что ситуация с распространением Ковид-19 во всех регионах разная. Только основываясь на мнении учёных можно принимать решения о снятии тех или иных ограничений.

Ответственность за предпринятые меры лежит на главах регионов и такая практика хорошо работает, дополнил президент.

Также Владимир Путин напомнил губернаторам, что в ближайшие дни им необходимо выработать свои планы действий на период после 11 мая.

Глава Роспотребназдора Анна Попова отметила, что снимать ограничительные меры при благоприятной обстановке будут в три этапа. Сначала предлагается разрешить населению заниматься спортом на улице, после возобновить работу образовательных учреждений и магазинов, а на третьем - открыть парки и скверы.