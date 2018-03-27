В ТРК «Мурманск Молл» всё безопасно – успокоили северян

Страшная трагедия, унесшая десятки жизней в Кемерово, не оставляет равнодушными никого. В Мурманске решили поддержать семьи погибших в страшном пожаре, возложив цветы и почтив память погибших россиян.

Трагедия в одном из торговых центров в Кемерово произвела эффект, который обычно такие резонансные события вызывают среди жителей всей страны. Прежде всего, это шок и страх за свои жизни, так как подобных гипермаркетов в России тысячи, есть они и в Мурманске. И вряд ли удивит тот факт, что повестку оперативного совещания в региональном правительстве губернатор и министры начали с вопроса безопасности горожан.

- Как мы могли с вами убедиться, малейшее нарушение правил пожарной безопасности, будь то при проектировании, строительстве или эксплуатации, а так же отсутствие навыков реагирования, организованной эвакуации превращает гигантское здание с толпами людей буквально в братскую могилу, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» уже называют одним из крупнейших по числу жертв за последние сто лет. В огне, который вспыхнул в игровой зоне бывшей кондитерской фабрики, по официальным данным, погибли 64 человека, из них 41 - это дети, которые в это время беззаботно прыгали на батутах, катались с горок и общались с ничего не подозревающими родителями…

В регионах уже начались массовые проверки систем пожарной охраны.

- Только в Мурманске насчитывается 53 торговых центра вместимостью более 200 человек и 7 кинотеатров, - привёл данные Владислав Любимов, заместитель начальника отдела Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Мурманской области. - Указанные объекты относятся к категории значительного риска. Проверка пожарной безопасности в соответствии с планом осуществляется в них один раз в четыре года. Неплановые проверки проводятся по распоряжению правительства или прокураторы.

В своё время в Мурманске, в том числе по причине устаревшей системы пожаротушения, закрыли символ областного центра – гостиницу «Артика». Но это отель, а большие торговые центры, в отличие от Кемерово, в городе-герое строили с нуля, проектировщики, согласно закону, должны были учитывать серьёзные внештатные ситуации, так, чтобы жизни посетителей ничего не угрожало.

- Эвакуационные выходы у нас свободны, они открываются в случае чрезвычайной ситуации, все магнитные замки разблокированы, - сообщила Татьяна Хабарова, управляющая ТРК «Мурманск Молл». – Все системы пожарной безопасности, пожаротушения и пожарной сигнализации исправны. Мы проверяем каждые три месяца самостоятельно все системы, раз в полгода у нас проходит тренировки пол эвакуации посетителей и персонала, которая проводится в рабочее время. Я считаю, что жителям города Мурманска и посетителям торгового центра, не о чем беспокоится.

Руководство одного из самых больших в Заполярье торговых центров к своим посетителям, покупателям и клиентам спиной поворачиваться не стала. На территории «Молла» при участии общественности была организована акция в память о тех, кто погиб, в поддержку жителей далекого от Мурманска сибирского города.

По предварительной информации причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» стало короткое замыкание. Но среди пользователей Всемирной сети распространяется сообщение об умышленном поджоге. Некоторые источники распространяют кадры с якобы предполагаемым виновником произошедшего. Но на совещании в Кремле губернатор Кемеровской области сообщил Владимиру Путину ещё одну версию. По словам Амана Тулеева, пожар мог возникнуть из-за фейерверков на детском утреннике, который проходил в здании.

- Это предварительно, очевидцы говорят, - сказал Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области. - И оттуда всё пошло. Ну, а дальше Вы знаете: двери закрыты, запасные выходы закрыты, в полную мощь работает вентиляция, а дымоудаления никакого нет.

Трагедия в Кемерово, как это часто бывает, будет иметь широкие последствия. Ведь только после таких происшествий удается начать проверки, ужесточить законы и контроль.

28 марта, согласно указу Президенты РФ, объявлен днём траура.