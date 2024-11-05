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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.11.24 19:30

В Туломе День народного единства праздновали в обновлённом Доме культуры

День народного единства отпраздновали и в Туломе. Праздник провели в распахнувшем двери после масштабной реконструкции сельском Доме культуры.

Туломский Дом культуры – центр притяжения местной молодёжи. Здесь часто устраивают мероприятия специально для школьников. Причём не только развлекательные, но, и приобщающие к волонтёрской деятельности.

Любовь Арефьева, ведущий специалист развития добровольческого движения «Молодая Арктика»: «Сегодня у нас в гостях ребята, которые обучаются в школе в Туломе. Мы им рассказываем про добровольчество, а также про крупнейшую платформу в России «Добро.РФ». Там они могут найти себе деятельность. Также расскажем о том, как они могут путешествовать по России, при этом принося пользу миру».

Местный ДК – один из центров творческой жизни Кольского района. В учреждении успешно функционирует 10 самодеятельных коллективов. Их участники выступают на крупнейших фестивалях по всей области и, конечно, радуют жителей Туломы на местных праздниках.

В этом году здание Дома культуры, построенное в 1982 году, претерпело серьёзные изменения - в нём провели капитальный ремонт.

Майя Чернышова, директор Туломского сельского Дома культуры: «Полностью обновленный Дом культуры: стены, потолки, все кабинеты. Создано много новых кабинетов, обновление световое, звуковое. Теперь детям только заниматься и радоваться».

Такое преображение стало возможно благодаря нацпроекту «Культура» и региональному плану губернатора Мурманской области «На Севере – жить».

Александр Лихолат, глава Кольского района: «Сегодня для Кольского района это большое событие, потому что открытие любого учреждения культуры после капитального ремонта – это новый этап жизни для жителей. В наших селах любят посещать Дом культуры, где ведётся и кружковая работа, и концертные программы проводятся».

Открытие обновленного ДК приурочили к празднованию Дня народного единства. Ведь этот день имеет большое значение для каждого жителя России.

Ольга Обухова, руководитель Министерства культуры Мурманской области: «Символично, что мы открываем Дом культуры в этот праздник, который сегодня звучит более ярко. И смысл этого праздника звучит отчётливо в сердце каждого россиянина. Для меня День народного единства – это, когда независимо от профессии у наших людей сердце бьётся в такт вместе с судьбой России».

В честь праздника Туломский Дом культуры собрал лучшие творческие коллективы Кольского района и Мурманской области. Всех гостей встречали хлебом и солью, народными песнями под баян.

Лидия Комарова, руководитель народного самодеятельного коллектива ансамбля народной песни «Снежица» Кольского районного Центра культуры: «Ведь здесь живёт много народностей, мы все живём единой семьей. Вот оно и единство! Поэтому, естественно, народные номера, народные танцы и Гимн России – всё это сегодня будет звучать».

Первое мероприятие в обновленном Доме культуры запомнится надолго. Для жителей и гостей Туломы выступили школьники села, народные коллективы, танцевальные ансамбли и музыкальная группа «Голос Арктики».

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