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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.08.19 19:30

В Туломе отметили День коренных народов мира

Ели саамскую уху, танцевали, пели, гладили оленей – так Международный день коренных народов мира отмечали в Туломе. На яркий праздник приехали лучшие самодеятельные коллективы области и народные умельцы.

Международный день коренных народов широко отмечается по всему миру и Мурманская область - не исключение. На праздник в Тулому привезли и северных оленей Гошу и Раму. Животные слушаются хозяйку, охотно идут к людям и уплетают зелёную траву. Гости не скрывают восторг от такого знакомства и пытаются погладить оленей.

«Оленей привезли, чтобы показать их деткам, - говорит Полина Харыбина, представитель саамской общины «Лопарская». – Мне кажется, что современные дети быстро растут, но мало знакомы с представителями живой природы, да и некоторые взрослые видят животное впервые. А это вообще для  меня дико: у нас в Заполярье, когда олени ассоциируются с Севером, люди ни разу не видели их».

Гости праздника могут угостить оленей их любимым лакомством - ягелем. А Полина с радостью рассказывает, чем питаются и как растут северные олени. И обращает внимание детей и взрослых на мягкие бархатные рожки животного.

«Это панты - эта кожица бархатистая служит защитой во врем роста, - рассказывает Полина Харыбина, представитель саамской общины «Лопарская». - Сейчас в рогах расположены кровеносные сосуды и капилляры, там очень активное кровеносное движение, которое собственно дает этот рост. Олень сбрасывает рога ежегодно и всего лишь за летний период они вырастают до таких больших размеров».

На празднике развернулась и традиционная ярмарка. В Тулому изделия ручной работы привезли мастера со всей области. Например, Олеся Рогачёва из Никеля много лет занимается изготовлением украшений из оленьего рога. Вдохновляется мастер легендами и сказками. Процесс, рассказывает Олеся, требует усидчивости и терпения.  «Мы смотрим, на какие изделия кусочки рога годны: либо они пойдут на брелок, на красивые серьги, кулоны, на какую- то бижутерию, - рассказывает Олеся Логачёва, мастер по изготовлению украшений из оленьего рога. - Берем ножовку, распиливаем эти рога и переходим к шлифованию на шлифовальном станочке, а заключительный этап - это с помощью маленькой бормашинки наносится рисунок».

Лучшие самодеятельные коллективы области тоже приехали в Тулому, чтобы подарить зрителям песни и танцы. Под напевы северного народа танцуют все. Это праздник такой, объединения и взаимного уважения. 

Пели в этот день не только на саамском. Со сцены звучали и русские народные песни, и украинская «Пидманула, пидвела», и «Розпрягайте, хлопцы, коней».

Рядом со сценой гости праздника встали в очередь в саамский чум. Здесь угощают ухой по-туломски и бутербродами с красной рыбой. Аромат стоит настолько вкусный, что пройти мимо просто невозможно. Организаторы праздника уверены, что день удался. «Праздник сегодня удался, - подводит итог Елена Гой, президент Ассоциации кольских саамов. - В Туломе, несмотря на то что погода вес эти дни была пасмурная, сегодня солнце, сегодня тепло, много комаров, но нас это не пугает, мы рады, мы счастливы, что вес мы сегодня собрались. Нам хорошо и  весело!».

«Надо отметить, что Международный день коренных народов поддерживается на международном уровне, - говорит Андрей Малхасян, глава Кольского района. - Безусловно, это символ того, что все эти традиции, культура и знания, которые накоплены коренными народами, являются частью всего массива знаний и культуры, который накопило человечество. Их надо развивать, заниматься и сохранять, пытаться сохранять эту культуру».

На празднике представителям саамских общественных организаций за большой вклад в сохранение и развитие культуры коренного малочисленного народа вручили награды регионального парламента.

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