В Туломе загорелся Дом культуры – по сценарию учений

К месту условного пожары были стянуты силы и средства спасателей.

На всей территории Мурманской области продолжается активная работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций и защите населения. В тактических учениях в Туломе принимали участие подразделения Кольского пожарно-спасательного гарнизона. Помимо тушения огня, специалисты экстренного ведомства отработали эвакуацию людей, расстановку спецтехники у здания и работу персонала.

В ходе учений все поставленные задачи были выполнены успешно и в полном объёме.