В турнире «Наш дворовый спорт» победителем сезона 2022 года стала команда «МГТУ»

Отборочные этапы турнира по дворовому футболу завершились в Ленинском, Первомайском округах Мурманска и Североморске. Настало время для финальной битвы за всеобщую признательность и сертификат номиналом 50000 рублей.

Финал турнира по дворовому футболу «Наш дворовый спорт» состоялся на площадке в районе 33 дома по улице Аскольдовцев. Напомним, этот проект стартовал по инициативе Агентства развитие ЖКХ, поле привела в порядок компания «Севжилсервис», а организационным партнёром выступила консалтинговая компания «Инноватика».

Павел Данилов, капитан команды МГТУ по мини-футболу: «К концепции футбол в каждый двор отношусь отлично, потому что мы преподносим хороший пример детям, которые сейчас собрались вокруг этой площадки, смотрят на нас. Я надеюсь, что они будут продолжать наше дело».

Футболисты из МГТУ – пример для подражания для местных школьников, которые с живым интересом следят за игрой, причём поболеть за команды пришли и девушки.

Эльнара Гасанова, юная болельщица турнира по мини-футболу на песке: «Мне футбол очень нравится, у меня брат этим занимается. Я с детства хотела поиграть в футбол».

Рашад Периев, юный футболист Центра патриотического воспитания «Юная гвардия»: «Мне нравится играть в футбол, я мечтаю стать футболистом».

Андрей Стрелков, юный футболист Центра патриотического воспитания «Юная гвардия»: «Надо развивать футбол по всей стране, чтобы Россия стала ещё сильней в футболе. Я болею за команду «Рыбный порт», потому что там играет наш тренер».

Для некоторых юных северян достижение спортивных высот в этом виде спорта - это одна из заветных целей, в этом им помогают взрослые.

Юрий Кирюхин, тренер по футболу и игрок МФК «Мурманец»: «Я играющий тренер, тренирую детишек «Юная гвардия» - центра патриотического воспитания. Решил пацанам помочь в таком прекрасном мероприятии. Футбол в каждый двор - это хорошая акция, я считаю, это очень круто. Я благодарен организаторам таки мероприятия».

Цель проекта «Наш дворовый спорт» – возрождение добрых традиций спортивных состязаний рядом с домом. Это не разовая акция, а комплекс мероприятий протяжностью в несколько лет, задача которого возродить здоровый образ жизни во дворах.

После интенсивных отборочных этапов, которые прошли в Ленинском и Первомайском округах Мурманска и Североморске на поле вышли лидеры турнирной таблицы.

Даниил Кильдюшкин, судья турнира «Наш дворовый спорт»: «Стольный град» и «Северный флот» - это победители первого этапа. Потом в Первомайском округе получается выиграли «МГТУ» и «Мурманец». В Североморске команда «Север» и команда «КЛФ». Сейчас они вышли в финал».

Футболистов поделили на две группы, в первой соревновались команды «Стольный град», «МГТУ» и «КЛФ», во второй - «Север», «Мурманец» и «Северный флот».

После шести интенсивных матчей в финал вышли два сильнейших конкурента: личный состав «Север» и студенты Мурманского государственного технического университета.

По результатам финального этапа турнира «Наш дворовый спорт» победителем сезона 2022 года стала команда «МГТУ». Призёров наградили почётными грамотами и сертификатом на 50000 рублей. А для зрителей организаторы мероприятия, в числе которых одна из крупных мурманских управляющих организаций, устроили праздник с музыкой, аквагримом и фаер-шоу.