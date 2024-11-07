В творческий коллектив Мурманской областной филармонии пришла девушка, играющая на арфе

Её зовут Есения. Она уже успела завоевать любовь мурманских слушателей.

На сцене Мурманской областной филармонии выступают артисты, играющие на разнообразных инструментах. Некоторые звучания мы все знаем и любим, с другими знакомимся, приходя на концерты. В 80-е годы прошлого века учреждение покинула единственная в регионе арфистка. С тех пор к этому инструменту подходили лишь изредка.

Оркестр филармонии уже оставил надежды найти музыканта, играющего на этом древнем щипковом инструменте, но вот, спустя 40 лет, на пороге музыкального учреждения появилась Есения Евдокимова. Девушка переехала в Мурманскую область недавно и сразу поняла, куда ей надо идти за творческой реализацией.

Есения Евдокимова, арфистка: «Я пришла в музыку с трёх лет. Я ходила в детскую студию, после я поступала в школу при консерватории в Санкт-Петербурге. Я выбрала этот инструмент, хотя выбирала между фортепиано и арфой. Понимаю, что это моя мечта с детства. В детстве я ходила в Мариинский театр, так как я коренная петербурженка, слушала арфу, и я в неё влюблена была с самого детства».

Из Питера в закрытый военный город Гаджиево Есению привела любовь. Она приехала сюда вместе с мужем – офицером. У пары есть дочка и артистка прививает ей любовь к искусству - приходит с ней на репетиции и концерты в филармонию.

Есения Евдокимова, арфистка: «Если она в будущем не захочет развиваться профессионально, то музыка в любом случае развивает. Дома у меня есть своя арфа из Санкт-Петербурга. Её привезла на машине моя мама, за что я ей очень благодарна. Дома я занимаюсь и приезжаю, когда надо, в филармонию. Всё-таки для музыканта очень важно заниматься дома. И как для любого другого музыканта оркестра, у арфиста тоже должен быть свой инструмент».

Есения уверена, что её мечта стать профессиональной арфисткой сбылась. Теперь она планирует познакомить всех жителей и гостей нашего региона с особым звучанием её любимого инструмента.