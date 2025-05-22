В Тюменской области при участии МЧС России стартовал Всероссийский слёт волонтёров

Участвуют в событии и добровольцы из Мурманской области.

Значимость волонтёрской помощи при чрезвычайных ситуациях очень сложно переоценить. Добровольцы - это большая сила, если они организованы, подготовлены и чётко выполняют поставленные задачи.

Даниил Мартынов, советник главы МЧС России: «По поручению главы МЧС России Александра Куренкова работаем с добровольцами уже много лет. И сегодня под крылом Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям объединяем большое количество добровольческих организаций, чтобы была одна общая система подготовки, чтобы все волонтёры, неважно, где они находятся, могли организовывать поиск людей по единой и эффективной методике».

В программе слёта, который состоялся в Тюменской области 15 академических часов занятий по основам поисковых работ, оказанию первой помощи, которые проведут лучшие специалисты в стране, действующие инструкторы МЧС России. Теорию участники слёта закрепят на практике, а экзаменом по пройденному материалу станет масштабный учебный поиск. Практическую часть волонтёры отработают под наставничеством профессионалов в природной среде: в лесу предстоит найти сразу нескольких потерявшихся и оказать первую помощь на месте, эвакуировать и передать врачам. Курирует и слёт, и работу волонтёров в целом Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.

В программу двухдневной подготовки входят: картография, ориентирование на местности, средства связи, первая помощь при различных травмах, организация и координация деятельности поисковых штабов. В слёте принимают участие 250 добровольцев из 54 субъектов Российской Федерации, в том числе и из нашего региона.

В состав инструкторской группы вошли два сотрудника МЧС России из Заполярья. Спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра проводят занятия и передают свои знания и навыки волонтёрам со всей страны. Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям с 2018 года регулярно организует масштабные учения для волонтёров, такие тренировке проходили и в нашем регионе.