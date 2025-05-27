В Тюменской области проводят Всероссийский слёт волонтёров-поисковиков, в котором активно участвуют и спасатели нашего региона

После теоретической подготовки участники приступили к практическим мероприятиям по поиску в природной среде.

Волонтёры-поисковики, сотрудники МЧС, Следственного комитета и МВД России ведут совместные поиски условно пропавших в лесу людей. В работах задействованы 250 участников, 18 единиц техники, среди которых есть и беспилотники.

По задумке организаторов поисковики получили разные вводные, разделились на группы, развернув штабы по поиску условных потерявшихся в удалённой и глухой местности.

Андрей Хацкевич, волонтёр из Мурманской области: «Со всех регионов собрались все в одном месте. В каждом регионе зона поиска различается своим ландшафтом. Это огромная польза для волонтёров для обмена опытом. Потому что в каждом регионе поиск проходит по-своему, в зависимости от того гора это, лес и так далее».

Ирина Бондарь, спасатель Мурманского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России: «Надо сказать, что ребята очень мотивированы. И в какой-то степени удивлены, потому что они просят о том, чтобы им давали максимум, который мы знаем, чтобы проводили факультативы. Видно, что волонтёры имеют большую мотивацию и хотят получить новые знания».

Практические учебные поиски в Тюменской области продолжались более суток. Спасатели и добровольцы, среди которых и представители нашего региона, прочесывали леса и болота. Одни искали мужчину, успевшего сообщить по телефону, что потерялся и повредил ногу, убегая от дикого животного. Другие пытались найти молодую женщину, заблудившуюся по пути к домику егеря.

Даниил Мартынов, советник главы МЧС России: «Сегодняшний формат проводится впервые. Он заключается в том, что здесь, на тюменской земле, в течение семи дней проходит большой марафон, который практически беспрерывно сменяет одну тематику обучения на другую. И этот марафон всероссийский. Сюда съехались волонтёры из 54 субъектов нашей страны – сильнейшие подразделения, с которыми МЧС России взаимодействует из года в год».

Совместное мероприятие МЧС России и Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям организовано при поддержке правительства Тюменской области.