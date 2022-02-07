В учебном центре бригады морской пехоты Северного флота бойцы-разведчики прошли занятия по армейской тактической стрельбе

Армейская тактическая стрельба - уникальный комплекс упражнений, в котором сочетается применение нескольких видов стрелкового и холодного оружия, а также элементы рукопашного боя. Во время занятия морпехи-разведчики вели стрельбу по мишеням из пистолетов, автоматов и РПГ на различных дистанциях - от 10 до 400 метров.

Тренировки по тактической стрельбе у «разведки» проводятся на протяжении всего курса боевой учёбы, вне зависимости от времени года. По словам военных, специфика войны в Арктике имеет свои особенности.

Особенность упражнений по тактической стрельбе - меняющиеся мишени, внезапно появляющиеся перед стрелком. Очерёдность поражения учебных целей боец должен определить сам.

Ежегодно лучшие стрелки-морпехи принимают участие в соревнованиях среди представителей спецподразделений Мурманской области.