В учебных заведениях средней специальной подготовки и специалистов высшего звена стартовали приёмные кампании

Широкий профиль Мурманского государственного технического университета предлагает абитуриентам учёбу по самым разнообразным направлениям. Здесь можно получить профессиональные навыки от геолога до техника-судоводителя. Одна из встреч по профориентации учащихся прошла с выпускниками Полярного.

Будущий специалист в области информационных систем Леша Крапивко почти ни минуты не сомневался в выборе учебного заведения – им стал филиал МГТУ в Полярном. Основным критерием при поступлении посчитал возможность оставаться на своём месте, ведь Алексей – волонтёр с многолетним стажем.

Алексей Крапивко, студент филиала МГТУ, г. Полярный: «Учёба даёт возможность развиваться не только в учебной, но и во всех сферах, которые мне интересны».

Однако ограничений во внеучебной деятельности нет как в филиалах, так и в самом вузе, уверяют руководители. Студенты Мурманского государственного технического университета занимаются спортом и творчеством, участвуют в молодёжных движениях. Проявить себя можно в любом направлении. Об этом стоит задуматься тем, кто только планирует поступление.

Виктория Яценко, проректор по учебной работе и молодёжной политике МГТУ: «Так как направления подготовки, которые осуществляет МГТУ, востребованы в регионе, то правительство выделяет достаточно большое количество бюджетных мест. Шансы поступить у ребят достаточно высокие».

А жить можно в общежитии, кроме этого, вуз платит отличникам неплохие стипендии. Однако, главная задача учреждения – устранение кадрового дефицита на промышленных предприятиях Мурманской области.

Евгения Бурнашова, руководитель аппарата МРО «СоюзМаш», г. Гаджиево: «Наших кадров, к сожалению, не хватает здесь, на промышленных предприятиях. Надеемся, что ребята выберут направления МГТУ и останутся работать у нас в Арктике, потому что Арктика – сейчас стратегический объект».

Денис Лутцев, директор филиала Мурманского государственного технического университета, г. Полярный: «Мы рассказывали о том, какие у нас есть направления, что ребят ждёт в процессе обучения, какие есть перспективы карьерного роста после окончания МГТУ».

В тесном взаимодействии с университетом заинтересованы и заводы – трудоустройство возможно ещё в процессе получения образования.

Елена Кудрявцева, начальник отдела кадров 35 СРЗ, г. Мурманск: «Мы студентам предлагаем проходить оплачиваемую практику, принимать участие в профориентации».

Иногородним выпускникам в случае переезда в Мурманск для работы, 35-й судоремонтный завод, например, может частично компенсировать стоимость аренды жилья, а также оплатить сам переезд в наш регион. При этом не имеет значения, из какого города или региона специалист.