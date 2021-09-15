В учениях Северного флота задействована и корабельная ударная группа

Крейсеры «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» в Баренцевом море отработали ракетные стрельбы. А из Дудинки в направлении Карского моря отправился отряд кораблей участвующий в Арктическом походе.

Пасмурно, но без волн и сильной качки. Баренцево море, кажется, дало зелёный свет на эти учения. Ракетные крейсеры - флагман Сверенного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» выполнили ракетные стрельбы. Задача поразить морской десантный отряд.

Район учения на время стрельб закрыли для судоходства.

А вот порту в Дудинка на время прибытия экипажей кораблей участников Арктического похода никто ограничений не вводил. Хотя и на его территории военные провели ряд тренировок. В операциях по взятию контроля на объекте были задействованы даже водолазы.

А ещё на борту одного из кораблей в юнармейцы приняли 50 местных школьников. Не могли североморцы отказать местным и в товарищеском матче по хоккею. К слову, сборная моряков Северного флота вырвала победу у хозяев стадиона.

Спустя неделю североморцы покидают гостеприимный Таймыр. Прощаются с местными жителями военные по парадному – салютом.

Отряд кораблей взял курс на Карское море.