В учреждениях культуры ЗАТО Александровск приступили к плановым ремонтным работам

В прошлом году в школе искусств Полярного обновили музыкальные инструменты и оборудование концертного зала. Это стало возможным благодаря гранту в рамках реализации национальной программы «Культура». А в апреле этого года в стенах учреждения приступили к долгожданному большому ремонту.

Ольга Улиткина, директор Детской школы искусств, г. Полярный: «На первом этаже ремонтируется весь этаж: классы для художников увеличиваем для того, чтобы было удобно, потому что у нас и графический дизайн, и мультстудия. В классах будут раковины, делаем небольшой камерный зал».

Строители утеплят класс хореографии, активно взялись за преображение фойе школы.

Главным облицовочным материалом фасада здания станет фиброцементная плита. Подрядчики также обновят входную группу и обещают облагородить прилегающую территорию. А музыкальный зал дождётся вентиляции с системой кондиционирования и теплоподачи. Вентилируемое помещение будет теперь в хореографической студии города воинской славы. Классы в ней заметно преобразятся, обещают строители:

- Изначально стены были собраны плохо, сейчас делаем в два слоя по системе кнауф, всё, как положено. Здесь будут обои, покраска, пересобран потолок, укреплён. Есть недочёты – исправим».

В Александровске растёт число модельных библиотек, грантовые средства позволяют качественно преобразить пространства цитаделей знаний: оборудовать места отдыха, разместить новые стендовые материалы и многое другое.

Взятые подрядчиками уверенные темпы работы дают надежду, что уложатся строители в указанные сроки, а к концу лета в библиотеки вернутся читатели, юные музыканты и танцоры 1 сентября войдут в двери полностью отремонтированных учреждений.

Светлана Кузнецова, начальник Управления культуры, спорта молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск: «Планируем до 20 декабря открыть новое молодёжное пространств на базе ЦГПВМ в Снежногорске».

На проект «СОПКИ» из областного бюджета выделено 7 млн рублей. Но самым долгожданным ремонтом этого лета может стать реконструкция памятника героям-североморцам — морякам охраны водного района. Этот монумент - объект культурного наследия регионального значения. Итоги аукциона будут известны после 25 мая.