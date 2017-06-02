В УФССП создали свою профсоюзную организацию

В Управлении Федеральной службы судебных приставов Мурманской области создали профсоюзную организацию. Сегодня первые десять сотрудников организации получили удостоверения.

Членство в профсоюзе даёт возможность коллективно отстаивать социально-трудовые права и интересы работников, добиваться справедливой и своевременной оплаты, а так же безопасных условий труда.

- До этого профсоюзной организации в нашем управлении не было, - говорит Андрей Зубов, заместитель руководителя УФССП по Мурманской области. - Она только что создана, людей в ней -10 человек. Но, тем не менее, это уже какой-то коллектив, люди с активной жизненной позицией. Наличие такой организации обязывает работодателя учитывать мнение профсоюзного комитета по социально-трудовым вопросам, индивидуальную защиту при реализации положений Трудового кодекса, не допускать противозаконного увольнения работников.

В мурманской области около тысячи человек уже вступили в ряды профсоюзных организаций, а это порядка 45 первичных организаций. Последовать их примеру и защитить свой труд могут все коллективы предприятия.