В Умбе появился «АльфаФон»

В посёлке Умба Терского района установили стационарный телефон для прямой связи со страховыми представителями. Он работает в местном МФЦ.

Страховые представители «АльфаСтрахование - ОМС» проконсультируют всех позвонивших независимо от того, является ли обратившийся по бесплатной линии клиентом компании или нет.

Эдуард Гончаров, директор Мурманского филиала ООО «АльфаСтрахование - ОМС»: «Какие виды услуг, что платно, что бесплатно, куда он может обратиться. Либо он может обратиться с проблемой, возникшей у пациента при получении медицинской помощи. При этом обращении пациент может быть уверен, что страховая компания возьмётся за его проблему и поможет её решить».