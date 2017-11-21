В Умбе появится первая женщина-почтальон с медалью «За отвагу на пожаре»

Светлана Абрамова, не думая о себе, вынесла из горящей квартиры двух маленьких детей. Увидела беду, заскочила, вынесла, так скромно Светлана Абрамова, почтальон из Умбы, рассказывает о своём подвиге. На месте происшествия женщина оказалась по долгу службы - несла заказное письмо.

- Я постучалась, мне никто не открыл дверь. Постучалась второй раз, дверь от моего стука открылась сама. Увидела, что горит квартира, - вспоминает о прошедшем ЧП Светлана Абрамова, почтальон. - В прихожей стоял мальчик маленький, ну, ему лет 6-7. Я его вытащила, на себя дёрнула, а он мне сказал, что у него в квартире ещё маленькая сестрёнка. Я его затащила к соседке, сама сняла с себя куртку, накинула куртку на голову и рванула в квартиру искать ребёнка.

Выйти из двухэтажной деревяшки к этому моменту было уже невозможно: огонь распространился и на общий коридор. Поэтому детей женщина на улицу эвакуировала через окно, таким же путём покинула полыхающее здание и сама. И только оказавшись вне опасности, осознала, какому риску себя подвергала.

-Я бы, может, и не пошла бы. Но я услышала плач ребёнка, поэтому я туда и пошла, - рассказывает Светлана Абрамова, почтальон. - Я услышала плач ребёнка. Я о себе в тот момент не думала. Мне нельзя дышать сейчас угарным газом, потому что я полмесяца назад перенесла операцию на горле. Но я в тот момент о себе не думала, я думала, как мне вытащить детей оттуда.

Подвиг женщины не остался без внимания. Её поблагодарило руководство регионального отделения «Почты России», а дома Светлану Абрамову ждёт награда от администрации муниципалитета. Кроме того, почтальона представили к правительственной награде: обещают вручить медаль «За отвагу на пожаре». Её учредили в 2002 году для военнослужащих и сотрудников МЧС за смелость и самоотверженность в тушении пожаров и спасении людей из огненной стихии. Гражданские удостаиваются высокой награды лишь в особых случаях.