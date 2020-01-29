В УМВД по Мурманской области возбудили уголовное дело по факту гибели четырёх мужчин на трассе Мишуково - Снежногорск

«Принято решение о возбуждении уголовного дела по части 5 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. По последней информации, в результате аварии погибли три пассажира «Skoda» и водитель легкового авто. Один пассажир госпитализирован. Первоначально была информация, что водитель остался жив. Это не подтвердилось», - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В мурманской полиции также опровергли распространившуюся в Сети информацию, чтобы погибшие в ДТП были военнослужащими. «Все, находившиеся в салоне легкового автомобиля, были гражданские люди», - добавили в силовом ведомстве.

Сегодня около восьми утра на трассе Мишуково - Снежногорск произошла авария. На дороге столкнулись «Skoda» и «ГАЗель». В результате происшествия погибли четыре человека. Один пострадавший был госпитализирован в медучреждение.