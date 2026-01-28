В УМВД России по Мурманской области подвели итоги работы в 2025 году

По словам руководителя ведомства, общее число зарегистрированных преступлений снизилось почти на 18%, а всего задокументировано порядка 10 тысяч сообщений о преступлениях и правонарушениях.

Снижение более чем на 15,5% отмечено по преступлениям с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Полиция региона достигла стопроцентной раскрываемости по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбойных нападений и хулиганств. Сохраняется высокий уровень раскрытия умышленных убийств и грабежей. Количество раскрытых правоохранителями преступлений прошлых лет возросло на 15%.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «За то, что вам удаётся сделать, огромное спасибо».

Преступления имущественного характера, совершенные с помощью IT сократились на 23%. В сфере противодействия киберугрозам в Роскомнадзор направлено 256 сообщений о запрещенном контенте.

Высокие результаты работы за год - закономерный итог слаженной работы личного состава, руководства и эффективного использования всех служебных ресурсов, отметил Алексей Веселовский, начальник УМВД России по Мурманской области.

По итогам 2025 года также зафиксировано снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

В конце заседания сотрудники, достигшие значительных успехов в оперативно-служебной деятельности, получили ведомственные награды, Благодарности губернатора и председателя Мурманской областной Думы.