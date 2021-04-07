В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» в Североморске стартовал чемпионат Вооружённых Сил по мини-футболу

После продолжительного перерыва длиною в год в нелегкой борьбе вновь сошлись команды из всех военных округов. Сами игры будут проходить по смешанной системе: на первом этапе команды сыграют друг с другом, после чего пройдут игры на выбывание.

Виктор Егоров, начальник кафедры спортивных и подвижных игр военного института физической культуры: «Соревнования проходят на гостеприимной территории отличного спорткомплекса «Старт» Североморск. Соревнования обслуживают у нас впервые судейская бригада из курсантов военного института физической культуры, которые имеют судейские категории и готовы к хорошей, качественной организации соревнований».

Встречали гостей североморцы радушно - на открытие чемпионата выступил Ансамбля песни и пляски Северного флота.

Победу в первом матче одержали наши футболисты, обогнав своих соперников из Центрального военного округа всего на один балл. Финал и торжественное закрытие соревнований состоятся 9 апреля.