В Управлении Госавтоинспекции Мурманской области подвели итоги работы за 2025 год

Всего за 2025 год зарегистрировано 633 дорожно-транспортных происшествия, в них пострадали 873 человек, 48 погибших. В сравнении с прошлым годом ситуация стала немного лучше. Большая часть происшествий – это столкновения транспортных средств, в прошлом году их было 273.

Александр Каневский, начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области: «В 2025 году количество происшествий, связанных с наездами на пешеходов, увеличилось на 10%».

Недавно в столице Заполярья произошёл блэкаут. Часть Октябрьского и Ленинского районов остались без света, на дорогах не горели фонари, что, казалось бы, должно было спровоцировать рост аварий. Однако, сознательность северян помогла минимизировать опасные случаи на дорогах. И по данным Госавтоинспекции, в период проблем с электроэнергией всплеска ДТП не произошло.

В ведомстве напомнили, что новый год – это ещё и новые правила. С 1 января 2026 года ряд документов по штрафам вступил в законную силу, например, по вождению в нетрезвом виде сумма наказания увеличилась и составляет 45 тысяч рублей.

Также ужесточены требования к перевозке детей, увеличены штрафы и госпошлины. Зато полис ОСАГО больше не требуется при регистрации транспорта.

В этом году завершается льготный период продления водительских удостоверений, поэтому автомобилистам напоминают о необходимости их своевременной замены.

С 1 марта вводят новые правила обучения в автошколах, с акцентом на практическую подготовку. Также планируют усиление мер безопасности на дорогах: в регионе станет больше камер, а к 2026 году их число достигнет 180 на трассах и в населённых пунктах.