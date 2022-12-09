В Управлении Росгвардии по Мурманской области есть свои Герои

Отдельное внимание стоит уделить подразделениям специального назначения. В Мурманской области это СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» – высокоорганизованные, профессионально подготовленные, хорошо вооруженные отряды, способные решить любые, поставленные перед ними задачи.