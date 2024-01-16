В Управлении Росгвардии по Мурманской области начался зимний период подготовки

В этот период для личного состава морских, инженерных, разведывательных подразделений, отрядов ОМОН «Медведь» и СОБР «Росомаха» спланировано несколько сотен мероприятий боевой подготовки, которые будут проведены с внедрением опыта специальной военной операции.

Военнослужащие и сотрудники ведомства освоят применение новейших образцов вооружения, военной и специальной техники, а также методы и способы выполнения задач по предназначению.

Для обучения в управлении обустроили автодромы, директрисы для стрельбы боевой техники, радиоуправляемые мишенные комплексы, полосы препятствий, элементы разрушенных зданий, скалодромы, спортивные городки.

Перед началом периода подготовки с росгвардейцами были проведены занятия по соблюдению требований безопасности. Завершится обучение контрольной проверкой всего личного состава.