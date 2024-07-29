В Управлении Росгвардии по Мурманской области накануне Дня Крещения Руси состоялось богослужение, посвящённое памяти Святого князя Владимира

Его провёл священник храма Святого великомученика Пантелеймона Иерей Анатолий.

Сотрудники и военнослужащие Росгвардии помолились о здоровье своих коллег и за упокой души товарищей, погибших при исполнении служебного долга.

День Крещения Руси и памяти Святого равноапостольного Великого князя Владимира – это государственная памятная дата. Святой считается небесным покровителем военнослужащих.